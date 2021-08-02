İçişleri Bakanından sabotaj açıklaması

Türkiye günlerdir süren orman yangınları nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Muğla'daki afet bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlarla mücadeledeki son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Birçok yangın yerleşim yerlerine girmeden durdurulmuştur. 8 yerleşim yeri tedbiren tamamen boşaltılmıştır, 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir. Birçok hayvan kaybımız da oldu. Vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, devletin bütün imkanları ortaya konana kadar vatandaşımızın yanındayız. Yangından zarar gören kimseyi yalnız bırakmayacağız. Bir tek can bizim için kıymetlidir, sokak hayvanları için de her yere yem bırakılıyor.

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey söylemedik. Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz bu yanlıştır.

Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar. Yüzlerce hesap tespit ettik. Sosyal medyada bir kamplaşma oluşturmaya çalışıyorlar, bu nefret dilinden uzak duralım.''

Sabotaj iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Şimdi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel bir ekip kurulduğunu söyledi. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ayrıca istihbari çalışmalarımız da söz konusu. Terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda direkt Kandil'den talimat alıyor'' dedi.

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