İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri

İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.

Genelgede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 07 Temmuz’da başlayacağı ve 18 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi. Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip, 210.352 personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgede denetim ve can kaybı arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle, trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi.

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün aynı döneme rastlamasına bağlı olarak karayolu üzerindeki “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağı bu nedenle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi istendi. Bu kapsamda trafik denetimlerinin 07 Temmuz’da başlayacağı ve 18 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.



''Bayramını kemerli olsun''

Bu bayramda trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak.

“Bayramınız Kemerli Olsun” sloganın yer aldığı görseller billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kurumsal iletişim sayfaları ve yerel/ulusal basın/yayın organlarında paylaşılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM, yolcu durakları gibi alanlarda bu görsellere yer verilecek.

Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyaller ile https://www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotları, yerel tv kanalları ve uygun mecralarda yayınlanacak.



Bayramda ekipler görünür olacak

Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek. Genel hizmet/asayiş birimlerinden trafik denetim ekiplerine takviye yapılacak.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak.

Belirlenen güzergâhlardaki ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmında bulunan led grupları kapatılacak.

“Maket/Model Trafik Ekip Aracı” ve “Maket/Model Trafik Personeli”nin temiz ve bakımlı olacak, araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.



Yüz yüze iletişim kurulacak

Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak.

Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulacak. Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola verilerek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Otoyollarda duraklamaya izim yok

Otoyol ve devlet karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonları kenarlarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak, günlük olarak takip edilecek ve kesinlikle parklanmaya müsaade edilmeyecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek.



Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen kurban satış/kesim alanları, şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.