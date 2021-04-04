banner39

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 103 emekli generalin darbe imasında bulunduğu bildiriye karşı, “Biz buradayız” mesajı yayınladı.

Güncel 04.04.2021, 13:17 04.04.2021, 13:20
İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki üstüne tepkiler sürüyor. 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gibi kurumlar sosyal medyadan tepkilerini ortak bir mesajla dile getirdi:

"Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir."

banner53
#İçişleri Bakanlığı
Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak