İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki üstüne tepkiler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gibi kurumlar sosyal medyadan tepkilerini ortak bir mesajla dile getirdi:

"Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir."