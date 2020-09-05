İçişlerinden 'Sokak kısıtlaması olacak mı?' sorusuna cevap

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle "Sokağa çıkma kısıtlaması olur mu?" sorusu gündeme geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, soruya cevap verdi, kısıtlamanın şu anda söz konusu olmadığını dile getirdi:

"Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu değerlendirme yapıyor, bir tavsiyede bulunuyor. Sağlık Bakanlığımız değerlendirdikten sonra İçişleri Bakanlığına iletiliyor. O çerçevede tedbirler geliştiriliyor. Bu canlı süreç, dinamik süreç. Bu kapsamda zaten zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlaması ve benzeri ile ilgili alınmış bir karar yok. Şu anda bir değerlendirme de yok ama ilerleyen süreçte inşallah bu aşamaya gelmeyiz. Bilim Kurulu üzerinden yapılan değerlendirmeler ile ilgili tedbirler gerçekleştirilebilir. Şu aşamada böyle birşey söz konusu değil."

Kaynak: TRT Haber