İDDEF'ten Pakistan'a yardım kampanyası

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan, 1200’den fazla kişinin öldüğü, 10 milyon kişinin ise evsiz kaldığı Güney Asya ülkesi Pakistan’daki insanların yanında olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için acil yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası kapsamında bölgede gıda, sıcak yemek, ilaç, battaniye ve çadır gibi ihtiyaç malzemesi dağıtılacak.

İDDEF Saha Ekipleri Tespit Çalışmalarını Yapıyor

Pakistan'da Ağustos ayı yağış ortalamasının neredeyse 8 katı yağış düşmesi nedeniyle selden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Sindh eyaletinde, İDDEF saha ekipleri bir an önce ihtiyaçların yerinde tespitine başladı. Acil yardım çalışmalarının bir önce bölgeye ulaşması ve başlaması için harekete geçen İDDEF, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Pakistan’a gidecek olan İyilik Treni’ndeki yerini aldı.

Sel Felaketinin Bilançosu Ağırlaşıyor

14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden şu ana kadar 33 milyon kişi etkilenirken, ölenlerin sayısı 1200'e yaklaştı ve 10 milyon kişi evsiz kaldı. Binlerce kişinin yaralandığı sel afetinde evler ve köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü ve 1 milyona yakın hayvan telef oldu. Kurulan çadır kamplarında barınan kişi sayısı ise 500 bine çıktı. Yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve çok sayıda insanın kurtarılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.