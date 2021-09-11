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İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Bakanlık, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit düştüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Güncel 11.09.2021, 11:36 11.09.2021, 12:05
İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

AA

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#şehit #idlib
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