İDO'dan bayramda 24 ek sefer

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil döneminde misafirlerine hızlı ve konforlu seyahat alternatiflerini arttırmak için ek seferler planlayarak, satışa sundu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yüksek talep öngörülen dış hatlardaki Bandırma, Yalova, Bursa, Armutlu gibi lokasyonlara Pendik, Bostancı ve Yenikapı'dan 24 ek sefer konuldu.

Tatili değerlendirmek isteyenleri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedefleyen İDO, hızlı ulaşımın keyfini yaşamak isteyen yolcular için planladığı ek seferleri satışa sundu.