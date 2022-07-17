İETT otobüsü korkuttu
Ümraniye'de seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi. Araç, ekipler tarafından tamir edildi.
Güncel 17.07.2022, 16:55
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında seyreden, yolcusu bulunmayan 34 TN 2540 plakalı İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkmaya başladı.
Yol kenarında durdurulan otobüsten duman çıkmaya devam etmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Ekiplerin inceleme yaptığı otobüs, yol yardım ekiplerince tamir edildi.
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