İHH'dan Yemenli ailelere çadır

İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm dünyada dil, din, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin insani yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Hayırseverlerin destekleriyle uygulanan projeler, mağdur ve mazlum ailelerin hayatlarının iyileştirilmesinde büyük rol oynuyor. Bu kapsamda İHH, Yemen’deki 400 mağdur aileye çadır kurdu. Marib şehri yakınlarına göç etmek zorunda kalan aileler için hayata geçirilen Umut Kampı Projesi’nden 2 bin kişi istifade etti. Ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılandığı proje ile birlikte yatak, battaniye, yastık ve su deposu gibi gereksinimler de karşılanarak kampın sıhhi tesisatı da kuruldu. Süveyda bölgesinde uygulanan proje haricinde de civar bölgelerde yaşayan 100 ailenin de çadır dağıtımları tamamlandı. Açılış törenine katılan Marib Vali Vekili Abdurabuh Miftah, Türkiye ve İHH’ya Yemen’de yaptığı insani yardım çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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