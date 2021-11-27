İHH gönüllüsü 4 genç feci kazada can verdi

Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda Muratcan Kaya (21) idaresindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kaya ile aynı araçtaki Yusuf Taha Göktaş (22), Tarık Kesekçi (26) ve Kaan Talip Tığlı'nın (25) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muratcan Kaya'nın İstanbul Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Lise Başkanı, Yusuf Taha Göktaş'ın Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu, Tarık Kesekçi'nin Baykar'da uçak mühendisi ve Kaan Talip Tığlı'nın İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom'da veri mühendisi olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Otomobildekilerin, İstanbul Genç İHH'nin liselilere yönelik düzenlediği teknoloji kampına gittikleri öğrenildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Adli Tıp Kurumu önüne gelerek, İHH yetkilileri ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenazeler, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Bu arada, Baykar'ın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "T3Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim." ifadelerine yer verdi.

İHH da resmi sosyal medya hesabından, "İHH personellerimizden Muratcan Kaya ve 3 gönüllü kardeşimiz Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Kaan Tığlı, Bursa'da teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileriz." şeklinde paylaşımda bulundu.