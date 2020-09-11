İHH, Kovid-19'la mücadelede destek için Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme sağlayacak

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek olmak amacıyla Gazze'deki sağlık tesislerine ilaç ve tıbbi malzeme sağlanması için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptı gereği İHH'nın sağlayacağı ilaç ve tıbbi malzemelerin, sağlık ekiplerinin salgınla mücadele çalışmalarını güçlendirmeye yardımcı olacağı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Sağlık Bakanlığı Uluslararası İş birliği Genel Müdürü Abdullatif el-Hac da bakanlığın Kovid-19' ile mücadelede olağanüstü çaba harcadığını söyledi.

Hac, bu çabaların, sağlık ekiplerinin çeşitli tesislerde hizmet vermesini sağlamak ve salgınla mücadele tedbirlerini güçlendirmek için çeşitli bağışçı ve ortak kurumların desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Genel Müdür Hac, sürekli ve kesintisiz desteklerinden dolayı İHH'ya teşekkür etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 aylık bir bebeğin yaşamını yitirdiği, 195 kişinin enfekte olduğu belirtilmişti.

Böylece Gazze'de can kaybının 10'a, vaka sayısının ise 1151'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 114 olduğu kaydedilmişti.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen bölgedeki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 15:46