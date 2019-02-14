İHH, Suriyeli çocuklarla birlikte ağaç dikiyor

Proje hakkında açıklama yapan İHH Kilis basın biriminden Yakup Alaca, "Amacımız doğa ve ağaç sevgisiyle, savaşın çocuklarını rehabilite etmek." İfadelerini kullandı.

7 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

Türkiye’nin desteğiyle onarılarak eğitime yeniden kazandırılan okullarda ağaç diktiklerini belirten Alaca, 7 bin ağacı minik ellerle toprakla buluşturduklarını söyledi.

"TÜRKİYE OKULUMUZU TAMİR ETTİ"

Alaca, “Çocukların bir fidanı yetiştirirken, canlı yaşamla empati kuracağına ve sorumluluk bilinçlerinin gelişeceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı. Fidan diken 13 yaşındaki Yahya, "Bugün burada ağaç dikiyoruz. Çok mutluyum. Türkiye yıkılan okulumuzu tamir etti. Şimdi de ağaç dikiyoruz. Ağaçları ve hayvanları çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA