İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için gittiği Uganda'da vefat etti

Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftalık ramazan yardımı faaliyeti için Uganda'ya giden Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kayahan'ın şeker komasına girdiğini söyledi.

Duman, Kayahan'ın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığını belirtti.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Kayahan'ın vefat haberini bu sabah aldıklarını belirterek "Vatandaşımızın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımızı başlattık." ifadesini kullandı.