İki bölgede saldırı girişimindeki 8 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 teröristin etkisiz hale getirildi.
Güncel 10.08.2022, 16:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 terörist öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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