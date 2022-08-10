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İki bölgede saldırı girişimindeki 8 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 teröristin etkisiz hale getirildi.

Güncel 10.08.2022, 16:57
İki bölgede saldırı girişimindeki 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 terörist öldürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

#Fırat Kalkanı #Barış Pınarı bölgesi
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