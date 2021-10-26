İki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birinci Ağalı Köyü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır." dedi.