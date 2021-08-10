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İki doz aşı olanların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde ikinci doz aşıyı yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını açıkladı.

Güncel 10.08.2021, 17:47
İki doz aşı olanların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."

Kaynak: AA
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#Sağlık Bakanı #fahrettin koca #iki doz aşı
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