İki terörist daha etkisiz hale getirildi
Bitlis'te biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 14.07.2022, 18:15
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda, Hizan ilçesi kırsalında, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı, insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri kategoride aranan 2 PKK terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonun devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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