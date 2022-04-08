İkinci ara tatil için son ders zili bugün çalacak

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

İkinci dönem 17 Haziran'da sona erecek

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

18 Nisan'da tekrar ders zili çalacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.