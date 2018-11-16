İkinci Kavala operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul'da, Anadolu Kültür AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Anadolu Kültür'ün bazı yöneticileri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Anadolu Kültür'ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Genel Koordinatör Asena Günal ve dernek danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Avukat Aslı Kazan, kişisel Twitter hesabında Turgut Tarhanlı için üç gün gözaltı kararı olduğunu bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, 1 Kasım 2017'de ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA