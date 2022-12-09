İkna çalışmaları sonuçlarını veriyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 2014-2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 119'a yükseldiği kaydedildi.