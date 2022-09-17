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İkna çalışmaları sonuçlarını veriyor: 2 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonuçlarını vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK mensubu teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Güncel 17.09.2022, 21:06
İkna çalışmaları sonuçlarını veriyor: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#İçişleri Bakanı #süleyman soylu #ikna
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