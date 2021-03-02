İl bazında 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının son halini paylaştı.

Bu veriler ışığında:

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.

Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IOSAAcuqB9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021

Haftalık verilere göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

AA