İl il vaka sayıları açıklandı: İşte en riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/XBwWbCKWmM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.

Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.