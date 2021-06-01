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İl il vaka sayıları açıklandı: İşte en riskli iller

Sağlık Bakanlığı illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıkladı.

Güncel 01.06.2021, 20:20 01.06.2021, 20:39
İl il vaka sayıları açıklandı: İşte en riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.

Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Kaynak: AA
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#il bazlı vaka sayıları #Sağlık Bakanlığı #koronavirüs
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