banner27

İlber Ortaylı Bakanlık Danışmanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu duyurdu.

İlber Ortaylı Bakanlık Danışmanı oldu


Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu

Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.

Prof. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:13
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AB'den itiraf: Göç konusunda Türkiye yüksek...
AB'den itiraf: Göç konusunda Türkiye yüksek...
  1. Avrupa Birliği

banner26

banner25