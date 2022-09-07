İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Koordinatörü İdris Kardaş, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Kardaş, "Bazı basın yayın organlarında, İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' hakkında mesnetsiz iddialar yer almıştır" dedi.

Kardaş, İletişim Başkanlığı’nın, Türkiye’ye karşı dezenformasyonla mücadele etme görevine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kardaş sözlerine şöyle devam etti:

"14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çok açıktır. Kararnamenin 6. Maddesinde 'Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.' yazılıdır. Dolayısıyla her türlü dezenformasyonla mücadele etmek İletişim Başkanlığı’nın görevidir. Bu görev, milletin iradesi olan Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından verilmiştir. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek Sn. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur."