İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadet açılması dolayısıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap, cuma namazı için gelenlere dağıtıldı.

"Ayasofya'nın Tarihi ve Muhafazası: Osmanlı'nın Değerli Katkısı", "İstanbul'un Fethi ve Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi", "Ayasofya'nın Hukuki Statüsü", "Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii" ve Ayasofya Camii'nin Yeni Dönemde Korunması ve Geliştirilmesi" bölümlerinden oluşan kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı sonrasında yaptığı Millete Sesleniş konuşmasına da yer verildi.

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Kitabın ön sözünde İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, "İletişim Başkanlığı olarak bu çok değerli gelişmeyi tarihe not olarak düşmek istedik. Elinizdeki eser Ayasofya'nın tarihi sembol ve değeriyle mimari özelliklerini öğrenmek isteyenler için detaylı birçok bilgiyi sunmaktadır. Bununla birlikte Ayasofya'nın dini ve kültürel açılardan nasıl bir önem arz ettiği de bu kitapta ele alındı." ifadeleri de yer aldı.

İletişim Başkanlığı ayrıca kitaptaki bölümlerden oluşan, Türkçe ve İngilizce dillerinde "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesini de açtı. Sitede İletişim Başkanlığı arşivinden Ayasofya-i Kebir Camii fotoğraflarından oluşan özel bir bölüm de bulunuyor.

Sitede Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) memnuniyet ve teşekkürlerini ifade ettikleri mesajların olduğu "Gönüllerde Ayasofya" bölümüne de ulaşılabildiği bildirildi.

Kaynak: AA