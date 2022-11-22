İletişim Başkanlığı'ndan Fransız gazetesine 'manipülasyon' tepkisi

İletişim Başkanlığı, yabancı basında Türkiye ile ilgili yer alan dezenformasyonla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Başkanlık son olarak, Fransız gazetesi Lorient Le Jour'un, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuyla ilgili yaptığı haberdeki manipülasyona ilişkin bir açıklama yayınlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş sosyal medya hesabından, gazeteyi etiketleyerek yapılan dezenformasyonu anlattı.

Kardaş, "Ülkemizin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını, sivillerin barındığı El-Hol Kampı görseliyle vermeniz, tam bir manipülasyon örneğidir" ifadelerini kullandı.

"Bu fotoğrafı kullanarak Türkiye sivilleri hedef alıyor algısı yaratmaya çalışmanız, hangi gazetecilik etiğine uyuyor?" diye soran Kardaş açıklamasında, "Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun şekilde terör hedeflerine yönelik hava harekatının, haberinizde geçen sığınmacı kampıyla hiç bir ilgisi yoktur" dedi.