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Ilgaz tünelinde kaza

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bir kamyonetin devrildiği, kazada kamyonet sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Güncel 15.11.2021, 13:45
Ilgaz tünelinde kaza

Kastamonu'da, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

B.Z. idaresindeki 05 LA 709 plakalı kamyonet, Çankırı-Kastamonu kara yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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#ılgaz tüneli #kaza
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