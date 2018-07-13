İlk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Yeni sistemin ilk kabinesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.56'da başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.
Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Yeni sistemin ilk kabinesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.56'da başladı.