İlk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

İlk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Yeni sistemin ilk kabinesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.56'da başladı.

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