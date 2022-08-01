İlk tahıl gemisi yarın İstanbul'da olacak
Bakanlık, tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını duyurdu.
Güncel 01.08.2022, 09:47 01.08.2022, 10:01
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.
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