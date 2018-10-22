İlk tanıkların ifadesi ortaya çıktı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında konsolosluk çalışanlarının ifadeleri alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çağırılan çalışan sayısı 45'e ulaştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Türk ve yabancı uyruklu 22 çalışanın "tanık" sıfatıyla ifade vermek üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor.

Adliyeye gelen 5 çalışanın savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

Çalışanlar, olay günü kendilerine izin verilmesi gibi durumun olmadığını ve normal mesai bitiminde (saat 15.30) konsolosluktan ayrıldıklarını söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade veriyor.

"Mesaimiz saat 09.00'da başlıyor, 15.30'da bitiyor"

İfade işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan konsoloslukta şoför olarak çalıştığını anlatan bir tanık, savcıların kendilerine, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri, kaç yıldır çalıştıkları, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin ne olduğu ve nereli oldukları" yönünde sorular yönelttiğini söyledi.

Tanık, sorular karşılığında, "Kaşıkçı'nın başkonlosluğa girdiği 2 Ekim günü olağanüstü bir durum hissetmediklerini, mesaisi devam ederken konsolosluktan gönderilmediği, ekstra bir göreve gitmediği, içeri giren Kaçıkçı ve 15 kişiyi görmediği, mesailerinin saat 09.00'da başladığı ve saat 15.30'da sona erdiği, o gün de aynı şekilde mesaileri bittiği için konsolosluktan ayrıldıkları" şeklinde cevaplar verdiğini anlattı.

Gazetecilerin soruları üzerine tanık, İstanbul'dan ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi tanıdığını ifade etti.

Başsavcılıkça ifade işlemleri tamamlanan beş tanık adliyeden ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 23 çalışanın tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

İfadesi alınan çalışan sayısının 45 'e ulaşması bekleniyor.

Kritik sorular soruluyor

Çalışanlara "Olay sırasında içeridey miydiniz", "o gün size neden izin verildi", "Kaşıkçı'yı gördünüz mü", "O gün neler oldu" soruları soruluyor.

Adliyede sadece Türk değil, yabancı çalışanların da ifadeleri alıyor.

Cenazenin akibetine ilişkin detayların bu ifadeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Çok sayıda delil toplanmıştı, olay yeri inceleme ekipleri pazartesi günü konsoloslukta çalışma yapmış, bir araç dolusu delil savcılığa teslim edilmişti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 13:12