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İmam Halil Konakcı, hakkındaki paylaşımlara tepki gösterdi

Konakcı, "Biz sizi biliyoruz sizler apaçık İslam dininin tamamına tüm Müslümanlara düşmansınız. Hak ile Batıl savaşının biz hak tarafındayız" ifadelerini kullandı.

Güncel 27.07.2022, 11:16 27.07.2022, 11:33
İmam Halil Konakcı, hakkındaki paylaşımlara tepki gösterdi

Hakkındaki paylaşımların fotoğraflarını paylaşan Konakcı, "Aslında sizin asıl düşmanlığınız Halil Konakcı ya değil. Boşuna konuyu saptırıp algı provokasyonu yapmayın. Biz sizi biliyoruz sizler apaçık İslam dininin tamamına tüm Müslümanlara düşmansınız. Hak ile Batıl savaşının biz hak tarafındayız. Olay budur." paylaşımında bulundu.

Öte yandan "#halilkonakcıyalnızdeğildir" etiketinin Twitter'da Türkiye gündemleri listesinin ilk sırasında yer aldığı görülüyor.

#halil konakcı
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