İmam Halil Konakcı, hakkındaki paylaşımlara tepki gösterdi
Konakcı, "Biz sizi biliyoruz sizler apaçık İslam dininin tamamına tüm Müslümanlara düşmansınız. Hak ile Batıl savaşının biz hak tarafındayız" ifadelerini kullandı.
Güncel 27.07.2022, 11:16 27.07.2022, 11:33
Hakkındaki paylaşımların fotoğraflarını paylaşan Konakcı, "Aslında sizin asıl düşmanlığınız Halil Konakcı ya değil. Boşuna konuyu saptırıp algı provokasyonu yapmayın. Biz sizi biliyoruz sizler apaçık İslam dininin tamamına tüm Müslümanlara düşmansınız. Hak ile Batıl savaşının biz hak tarafındayız. Olay budur." paylaşımında bulundu.
Aslında sizin asıl düşmanlığınız Halil Konakcı ya değil. Boşuna konuyu saptırıp algı provokasyonu yapmayın.— Halil KONAKCI (@halil_konakci) July 25, 2022
Biz sizi biliyoruz sizler apaçık İslam dininin tamamına tüm Müslümanlara düşmansınız.
Hak ile Batıl savaşının biz hak tarafındayız. Olay budur. pic.twitter.com/f2tZp2bRkR
Öte yandan "#halilkonakcıyalnızdeğildir" etiketinin Twitter'da Türkiye gündemleri listesinin ilk sırasında yer aldığı görülüyor.
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