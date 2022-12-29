İmam Hatipli gençlerin İslami ezgilerle ilgili çalışmasına yoğun ilgi

Seçilen bir ezginin devamını getiren öğrenci ödülü alırken bu sayede gençlerin ezgilerle ilişkisi de test edilmiş oluyor.İslami ezgi ve marşlar gençlik hareketleri için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bir nesilden diğerine aktarılan müzik kültürü dava ve siyasi bilinç düzeyinin gelişimi açısından oldukça kıymetli.Bu bağlamda Selçuk Eraydın İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerin sosyal medyada çok fazla ilgi gören videosu örnek olacak cinsten bir çalışma olma özelliğine sahip.