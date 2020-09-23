İmam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler'e 1,5 yıl hapis talebi

Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için kullandığı hakaret dolu ifadeler büyük tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mütercimler’in hakkında ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yazar Erol Mütercimler'in, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Mütercimler'in, imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili 7 Eylül'deki bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneğinin de aralarında bulunduğu şikayetçilerin suç duyuruları üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Varank, Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneği ile birlikte 16 isim "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, müşteki ve müşteki avukatlarının verdikleri dilekçelerinde özetle, "Global Haber isimli televizyon kanalının 7 Eylül tarihli, 'Saynur Tezel ile Kayıt Altında' adlı programında, şüphelinin söylediği, 'Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız' sözleri nedeniyle şikayetçi olduklarını bildirdikleri" ifade edildi.

Şikayete konu programın incelendiği belirtilen iddianamede, şüpheli Mütercimler'in ifadesine yer verildi.

- "Söylemek istediklerimi ifade edemedim"

İddianamede, Mütercimler'in, "Programın 4 saate yakın sürdüğü, yorgunluk sebebiyle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediği, (diğer katılımcı) Müfit Yüksel'in sözlerine karşı esasen, 'imam hatipten mezun olmuş olan kişilerin nasıl olur da cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız olabilirler ülkemizde sayın cumhurbaşkanımız da dahil pek çok kişi imam hatiplidir, bu ülkede imam hatip mezunları pek çok makam ve mevkiye gelebilmektedir' demek istediğini ancak yorgunluk sebebiyle söylemek istediklerini ifade edemediği, tam o sırada söze tekrar Müfit Yüksel'in girdiği, programın sonu olması sebebiyle bu konuyu izah edecek zaman ve fırsat da bulamadığı, ertesi gün asistanlarının haber vermesi üzerine tekrar programı izlediği ve dehşete kapıldığı, derhal bir basın bildirisiyle Türk halkından özür dilediği, suç işleme kastı olmadığı, kimseye hakaret içeren sözler söylemek istemediği" beyanında bulunduğu kaydedildi.

-"İHL mezunlarını, alenen tahkirde bulunmuştur"

Televizyon programında katılımcı Müfit Yüksel'in, "Oysa ki Saint Joseph, Saint Benoit, Saint Michel kimlerin kurduğu okullar, fizik papazlarının kurduğu okullar yani" şeklindeki sözler kullandığı kaydedilen iddianamede, "Bu sözlere karşılık konuşan şüphelinin, kullandığı sözlerle, toplumun belirli ve belirlenebilir bir kesimini teşkil eden aynı tür eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kimselere karşı yayın yoluyla alenen tahkirde bulunduğu kanaatine varılmıştır." denildi.

İddianamede, Erol Mütercimler'in, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf den mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık onayından geçen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 12:51