İmamoğlu'ndan kişi başı 6700 TL'lik yemek faturası soruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yemek masrafı ödedikleri satıştay belgeleri ile ıspatlanınca sosyal medya karıştı.

İBB’nin CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde 50 kişilik gruba adam başı 6700 türk lirası yemek masrafında detaylar henüz belirsiz. Sayıştay’ın gündeme bomba gibi düşen masraf raporunda toplamda 300 bin türk lirasını aşan yemek ödemesi halk tarafından hoş karşılanmadı.

İBB’nin masraflarını ve giderlerini kıstıklarını iddia eden Ekrem İmamoğlu ise henüz yemek masrafı konusunda bir açıklama yapmadı. Ayasofya hakkında 3 gün sonra açıklama yapan İmamoğlu bu konuda ne zaman bilgi, verecek henüz belirsiz.

İşte bu nedenle belediyelerin ve tüm kamu kurumlarının giderleri kontrol altında tutulmalı ve gerekirse yasa değişmeli.

Kaynak: Kamu Saati