İMH: Yahudi Ulus Devleti Yasası “Büyük İsrail” projesi adımıdır



Dünya Bülteni/Haber Merkezi

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, İsrail meclisinin onayladığı ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın kabul edilemez olduğunu belirterek İsrail’e tepki gösterdi.

SİYONİSTLER İŞGALLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRACAK YENİ ADIMLAR ATIYOR

‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’na yönelik yazılı bir açıklama yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, İsrail’in geçmişten bugüne kadar işgal faaliyetlerine devam ettiğine vurgu yaparak şunları aktardı: “1948 yılında Filistin topraklarının küçük bir kısmında kurulan Siyonist devlet işgal ettiği toprakları her geçen gün arttırdı. Bugün Filistin topraklarının %90’nı işgal altındadır ve yerlerinden edilen yaklaşık 6 milyon Filistinli sürgünde yaşamaktadır. Geldiğimiz noktada bir terör devletine dönüşen Siyonistler dünyanın gözü önünde Filistinlileri acımasızca katlediyor. Son olarak Nakba yürüyüşünde sivillerin üzerine ateş açan Siyonist askerler onlarca Filistinliyi şehit etti. İslam Dünyasındaki hercümerci fırsat bilen Siyonistler işgallerini sağlamlaştıracak yeni adımlar atıyorlar. En son Kudüs’ü başkent olarak ilan eden Siyonistlere ABD yönetimi destek vererek büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almıştı.”

IRKÇI YASA İLE FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI YOK SAYILMAKTA

Irkçı yasanın Filistinlilerin hakkını gasp ettiğine ve Kudüs’ü başkent olarak tanıdığına dikkatleri çeken Kemal Özden, “Uluslararası istikbarı arkasına alan Siyonist yönetim geçtiğimiz günlerde kabul ettiği ‘Yahudi Ulus Devleti’ yasasıyla dünya üzerinde tek ırkçı devlet olma özelliğini tescillemiş oldu. Yasaya göre Filistin topraklarında yaşayan Müslümanlar yok sayılırken Filistin topraklarının yegâne sahibinin Yahudiler olduğu ifade ediliyor. Irkçı yasa ile Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, işgal altında tutulan Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudiler Filistin topraklarına davet edilmektedir.” ifadesinde bulundu.

IRKÇI YASALAR YOK HÜKMÜNDE

Bu yasanın İsrail işgalini kalıcı hale getirdiğini vurgulayan Özden, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Bu yasa ile Filistinlilerin temel hakları yok edilerek Filistin topraklarının tamamen Yahudileştirilmesi amaçlanmaktadır. Kanun, sadece işgal edilen Filistin topraklarını değil, ileride işgal edilmesi düşünülen yeni toprakları hedefleyen “Büyük İsrail” projesi yolunda atılan bir adımdır. Siyonistler kabul ettikleri faşist yasayla zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırmakta ve bölgenin derin bir kaosa sürüklenmesine sebep olmaktadırlar. Filistinli kardeşlerimizin ana vatanlarındaki doğal hakları ve tarihi varlıkları bu tür oldu-bitti yasalarla yok edilemez. Siyonist yönetimin kabul ettiği ırkçı yasalar yok hükmündedir. Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye çalışan sözde yasayı tanımıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Kardeş Filistin halkının Siyonistlere karşı verdiği haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. İslam ülkelerinin Filistin davasında kenetlenerek Siyonistlerin hesaplarını bozacak ortak politikalar geliştirmesini arzu ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 12:05