Interpol'ün aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

Interpol ve Europol’un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Rüstem Şogenov (Shogenov) Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çalışırken polislerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekiplerinin Kayseri OSB’de (Organize Sanayi Bölgesi) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasına düzenlediği operasyonda, Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasa dışı silah ve mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer alma suçlarından Interpol-Europol Daire Başkanlığı taradından konulmuş kırmızı bülten bulunan Şogenov yakalandı.

Şogenov hakkında G-87 (genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (yasa dışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu aktarılırken, teröristin işlemlerinin tamamlanmasının akavide geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi

Kaynak: QHA