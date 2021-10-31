Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, yol emniyetinde görevli askerler ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yaralandı.

Çiftçi, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.