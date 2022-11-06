Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerinin üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.
Güncel 06.11.2022, 22:47
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.
November 6, 2022
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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