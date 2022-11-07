Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Irak’ın kuzeyindeki Akıncı Üs Bölgesi’ne PKK terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı. Şehit Öztürk’ün acı haberi, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’nde yaşayan ailesine, şehit Esmer’in acı haberi de Hatay’ın Altınözü ilçesi Topdemir mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Öztürk ve Esmer, bugün memleketlerinde toprağa verilecek.