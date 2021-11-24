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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 24.11.2021, 15:36
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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#Pençe Kaplan Operasyonu #terörist
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