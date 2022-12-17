Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 17.12.2022, 10:03
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
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