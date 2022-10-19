Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Güncel 19.10.2022, 11:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 1, Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde ise 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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