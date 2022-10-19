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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Güncel 19.10.2022, 11:00
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı öldürüldü

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 1, Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde ise 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

#Irakın kuzeyi #msb
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