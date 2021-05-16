Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gara bölgesinde 3 terörist düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Güncel 16.05.2021, 20:39
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
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