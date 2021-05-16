banner39

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gara bölgesinde 3 terörist düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Güncel 16.05.2021, 20:39
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA
banner53
#gara #Irakın kuzeyi #msb
Yorumlar (0)
19
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?