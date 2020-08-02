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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 15:23
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