Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tafından etkisiz hâle getirildi.
Güncel 12.11.2022, 14:14
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
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