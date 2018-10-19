Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi. 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine bugün hava harekatları düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 14:41