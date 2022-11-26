Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist öldürüldü.
Güncel 26.11.2022, 11:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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