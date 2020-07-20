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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 21:45
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