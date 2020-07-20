Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 21:45