Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesinde düzenlenen roket saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu. Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Güncel 14.04.2021, 23:52
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan 3 roketten 1'i üs bölgesine, diğer 2'si köy içerisine düşmüştür. Saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralanmıştır. Bölgede 1 SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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